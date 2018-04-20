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Продажи жилья в новостройках в РФ выросли на 16% в I квартале


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. В Российской Федерации за первый квартал текущего 2018 года продажи квартир в новостройках выросли на 16%. Как сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на госкомпанию "Дом.РФ", это стало возможно благодаря доступной ипотеке.

Число "зарегистрированных договоров долевого участия в России выросло в I квартале 2018 года на 16% – до 147,1 тысячи. За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 126,7 тысячи договоров", - поясняет компания.

Поясняется также, что если в первых кварталах 2016-2017 годов большое влияние на объемы сделок на рынке "первички" оказывала программа субсидирования ипотеки в новостройках, то в первом квартале текущего года рост рынка обусловлен только рыночными факторами.

Как следует из результатов мониторинга "Дом.РФ", средняя ставка предложения от 15 крупнейших ипотечных банков в марте составила 9,3% на первичном и вторичном рынках жилья. Год назад - в марте 2017 года - 10,6-11,6%.

На 10 субъектов РФ приходится около 65% всех заключенных ДДУ (договор долевого участия). Ввод многоквартирного жилья в этих регионах составляет 49% от общего ввода в РФ. Выдача ипотеки – 36%. Больше всего сделок с недвижимостью было зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

"Рост продаж зафиксирован и на рынке готового жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца 2018 года увеличилось на 10% и составило 673,7 тысячи. В 10 регионах зарегистрировано порядка 38% всех прав", - отмечает компания.

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