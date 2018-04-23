Fitch подтвердило рейтинг Москвы на уровне "BBB-", прогноз позитивный

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом, говорится в релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ города в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтвержден на уровне "BBB-".
"Экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям", - отмечает агентство.
Fitch считает, что власти города придерживаются разумной фискальной политики и консервативного подхода к управлению долгом. "Долговой портфель значительно уменьшился, поскольку город придерживается минимизации своих долговых обязательств, - пишет агентство.
Fitch отмечает, что может понизить рейтинг города в случае понижения суверенного рейтинга РФ. Кроме того, рейтинг Москвы может быть понижен при ухудшении показателей бюджета города.