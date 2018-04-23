Fitch подтвердило рейтинг Москвы на уровне "BBB-", прогноз позитивный

Самый высотный в мире бассейн построили в "Москва-Сити"

Самый высотный в мире бассейн построили в "Москва-Сити"

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ города в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтвержден на уровне "BBB-".

"Экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям", - отмечает агентство.

Fitch считает, что власти города придерживаются разумной фискальной политики и консервативного подхода к управлению долгом. "Долговой портфель значительно уменьшился, поскольку город придерживается минимизации своих долговых обязательств, - пишет агентство.

Fitch отмечает, что может понизить рейтинг города в случае понижения суверенного рейтинга РФ. Кроме того, рейтинг Москвы может быть понижен при ухудшении показателей бюджета города.