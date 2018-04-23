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Минфин РФ в 2018 г может увеличить внутренние займы на 200 млрд руб


Экономика

ВАШИНГТОН, 23 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ в этом году может увеличить объем чистых внутренних заимствований на 200 миллиардов рублей, сообщил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.

"Немножко можем увеличить (объем чистых внутренних заимствований - ред.). Миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, который с которым сверстан бюджет", - сказал Вышковский журналистам.

По словам Вышковского, речь идет именно об увеличении объема внутренних заимствований, а не о перераспределении структуры долга за счет внешних займов. При этом он подчеркнул, что общий объем чистого привлечения на внутреннем рынке будет не больше, чем в прошлом году, когда он достиг 1 триллиона рублей.

"Пока никаких изменений, по крайней мере ни в сторону уменьшения, ни в сторону перераспределения, например, с внешних на внутренние. Если мы что-то сейчас изменим, увеличим, например, объем программы внутренних заимствований, то это никак не связано с санкционной темой. Это наоборот связано с макроэкономической", - сказал он, отвечая вопрос, намерен ли Минфин пересмотреть программу заимствований из-за санкций США.

Говоря о возможности еще одного размещения бондов на внешнем рынке в этому году, Вышковский сообщил, что Минфин своих планов не менял, но пока вопрос о займе не стоит. "Мы сейчас никуда выходить не собираемся, а потом посмотрим по ситуации, и никаких пока планов своих не меняем", - отметил он, уточнив, что ситуация, возможно, прояснится во второй половине осени.

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