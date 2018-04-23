Индекс деловой активности в еврозоне в апреле не изменился, лучше прогноза

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле не изменился по сравнению с мартом и составил 55,2 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 54,9 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в апреле вырос до 55 пунктов против 54,9 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали, что показатель снизится до 54,8 пункта. В то же время индекс деловой активности в области промышленного производства зоны евро опустился до 56 пунктов с мартовских 56,6 пункта. Аналитики ожидали, что индикатор сохранится на уровне марта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в апреле, по предварительной оценке, вырос до максимума за два месяца в 55,3 пункта с 55,1 пункта в марте. PMI сферы услуг Германии повысился до 54,1 пункта с мартовского уровня в 53,9 пункта. PMI в области промышленного производства Германии сократился до 58,1 пункта с 58,2 пункта в марте.

Композитный индекс деловой активности во Франции в апреле, по предварительной оценке, вырос также до двухмесячного максимума - 56,9 пункта с 56,3 пункта месяцем ранее. PMI страны в сфере услуг также увеличился до максимума за два месяца в 57,4 пункта с 56,9 пункта в марте. PMI в области промышленного производства сократился до 53,4 пункта с 53,7 пункта в марте.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.