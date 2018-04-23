Продажи жилья на вторичном рынке США в марте выросли на 1,1%, лучше прогноза

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте увеличилось на 1,1% по сравнению с показателем февраля - до 5,6 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа сделок лишь на 0,2% - до 5,55 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в марте снизился на 1,2%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в марте составила 4% от общего объема, как и в феврале, по сравнению с 6% в марте 2017 года.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,99 миллиона сделок (ниже на 1% в годовом выражении и выше на 0,6% - в месячном). Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,9% - до 252,1 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в марте снизился на 3,2% в годовом выражении и вырос на 5,2% в месячном, составив 610 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 4,8% в годовом выражении - до 236,1 тысячи долларов.