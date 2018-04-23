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Кудрин: Кабмин ломает голову, где взять деньги на реализацию задач Путина


Экономика / Макроэкономика

 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ еще определяется, каким образом изыскать финансовые ресурсы для выполнения поставленных президентом амбициозных задач, заявил экс-министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил ряд задач перед правительством, в частности по борьбе с бедностью, увеличению расходов на здравоохранение и образование, а также инфраструктуру.

По словам Кудрина, эти изменения требуют больших финансовых ресурсов. "И сегодня еще правительство определяет, как эти ресурсы организовать. Или через налоги, или через изменения бюджетных правил - больше от нефти тратить, или заимствовать на рынках. Сегодня правительство ломает над этим голову", - сказал экс-глава Минфина.

ЦСР в подготовленной им стратегии развития РФ на 2018-2024 годы обозначил уровни, до которых он считает необходимым нарастить расходы бюджета на приоритетные направления: на образование - с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоохранение - с 3,1% до 4,0% ВВП, на инфраструктуру - с 2,5% до 3,0% ВВП.

"Сегодня расходы на образование в стране - 3,6% ВВП. Нужно еще поднять до 4,4%. Это еще примерно 750 миллиардов (рублей в год - ред.) надо тратить. Не сразу надо, но поэтапно, открывая новые проекты в образовании, поддержку дошкольного или школьного возраста детей. Это то, что президент назвал равными образовательными возможностями", - рассказал об одном из направлений Кудрин.

 

 

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