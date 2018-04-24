FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Министры G7 пригрозили России новыми санкциями за ситуацию на Донбассе


Экономика

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Страны G7 готовы к введению в отношении России новых санкций в случае, если действия Москвы "этого потребуют", сообщается в коммюнике по результатам встречи министров иностранных дел "большой семерки".

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 подчеркнули, что продолжительность экономических мер, связанных с ситуацией на Донбассе, напрямую зависит от исполнения условий "Минска-2".

"Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - отмечается в документе.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Встреча глав министерств иностранных дел G7 прошла в Торонто. Это была первая встреча "семерки", на которую пригласили представителя Украины – главу МИД Павла Климкина.

Тема Украины стала одной из центральных в повестке встречи.

Версия для печати

Санкции против РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ