Министры G7 пригрозили России новыми санкциями за ситуацию на Донбассе

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Страны G7 готовы к введению в отношении России новых санкций в случае, если действия Москвы "этого потребуют", сообщается в коммюнике по результатам встречи министров иностранных дел "большой семерки".

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 подчеркнули, что продолжительность экономических мер, связанных с ситуацией на Донбассе, напрямую зависит от исполнения условий "Минска-2".

"Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - отмечается в документе.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Встреча глав министерств иностранных дел G7 прошла в Торонто. Это была первая встреча "семерки", на которую пригласили представителя Украины – главу МИД Павла Климкина.

Тема Украины стала одной из центральных в повестке встречи.