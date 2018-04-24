Финляндия отказалась от эксперимента с базовым безусловным доходом граждан

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правительство Финляндии приняло решение отказаться от эксперимента по введению в стране для граждан безусловного базового дохода. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, что с января 2017 года Финляндия стала первой в Евросоюзе страной, которая запустила эксперимент, в рамках которого две тысячи случайно выбранных граждан страны в возрасте от 25 до 28 лет стали получать ежемесячно по 560 евро.

Издание отмечает, что выплаты будут прекращены в 2019 году.

Средний доход финов оценивается 2,1 тысячи евро ежемесячно.