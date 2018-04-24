Численность официально безработных россиян за неделю снизилась на 0,3%

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. По состоянию на 18 апреля численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 0,3% и составила 767,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 11 по 18 апреля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,3% и составила 767 370 человек. Годом ранее этот показатель составлял 889 450 человек", - заявили в Минтруде.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 51 регионе. Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Севастополе, республиках Крым, Калмыкия, Тамбовской, Курганской, Липецкой, Волгоградской, Орловской, Ленинградской областях, Камчатском крае.

Рост численности безработных граждан отмечен в 29 регионах. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Алтай, Дагестан, Еврейской автономной области.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 18 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111 969 человек.

По данным ведомства, на 1 апреля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2017 года – 1,2 %).

По состоянию на 18 апреля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц, добавили в Минтруде.