FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Британия в 2017-18 фингоду сократила госзаймы до минимума за 11 лет


Мировая экономика / Экономика

ЛОНДОН, 24 апр - ПРАЙМ. Объем государственных заимствований Великобритании в 2017-2018 финансовом году, завершившемся 31 марта, упал до 11-летнего минимума, составив 42,6 миллиарда фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (Office for National Statistics, ONS).

По сравнению с предыдущим финансовым годом госсектор занял на 3,5 миллиарда фунтов меньше.

"Это самый низкий уровень заимствований с финансового года, закончившегося в марте 2007 года", - отмечается в сообщении ONS.

При этом управление по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) ожидало, что объем привлеченных средств в прошлом фингоду составит 45,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Экономика Великобритании пребывает в состоянии неопределённости из-за выхода страны из ЕС. Государство должно покинуть союз в конце марта 2019 года.

Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли - банковского сектора.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ