Британия в 2017-18 фингоду сократила госзаймы до минимума за 11 лет

ЛОНДОН, 24 апр - ПРАЙМ. Объем государственных заимствований Великобритании в 2017-2018 финансовом году, завершившемся 31 марта, упал до 11-летнего минимума, составив 42,6 миллиарда фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (Office for National Statistics, ONS).

По сравнению с предыдущим финансовым годом госсектор занял на 3,5 миллиарда фунтов меньше.

"Это самый низкий уровень заимствований с финансового года, закончившегося в марте 2007 года", - отмечается в сообщении ONS.

При этом управление по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) ожидало, что объем привлеченных средств в прошлом фингоду составит 45,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Экономика Великобритании пребывает в состоянии неопределённости из-за выхода страны из ЕС. Государство должно покинуть союз в конце марта 2019 года.

Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли - банковского сектора.