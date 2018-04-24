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Индекс доверия потребителей США в апреле неожиданно вырос до 128,7 пункта


Мировая экономика / Экономика

 

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 128,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 127 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, прогнозировали снижение показателя до 126 пунктов с первоначального мартовского уровня в 127,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в апреле вырос до 108,1 пункта с показателя марта в 106,2 пункта.

Индекс экономических условий составил в отчетном месяце 159,6 пункта, увеличившись с пересмотренного показателя марта в 158,1 пункта. Первоначальный мартовский показатель составлял 159,9 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

 

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