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ФАС РФ повысила ставки на аэронавигационное обслуживание самолетов на 4,8%


Экономика

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ повысило ставки на аэронавигационное обслуживание воздушных судов на 4,8%, сообщает служба во вторник.

"Решение регулятора принято на основе анализа тарифной заявки и финансовой модели ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на уровень, покрывающий экономически обоснованные расходы, включая все необходимые расходы на метеообеспечение и источники инвестиций, направленные на обеспечение безопасности полетов", — поясняется в сообщении.

Учитывая, что услуга метеообеспечения отдельно не тарифицируется, совокупная тарифная нагрузка на авиакомпании от данного решения не увеличивается, отмечает при этом ФАС.

Ранее в апреле ФАС опубликовала проект, в котором предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание - в частности, поднять ставки сбора всем категориям пользователей на маршрутах обслуживания воздушного движения на 4,8%. Ставка сбора за 100 километров полета для самолета массой менее 2 тонн, составляющая 85,2 рубля, согласно проекту поднимается до 89,3 рублей, а ставка для бортов массой более 400 тонн - до 942,8 рубля с 899,4 рубля.

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