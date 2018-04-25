Сенаторы США потребовали у банков информацию о фигурантах "кремлевского доклада"

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Два сенатора США от партии демократов разослали в международные банки письма с требованиями предоставить все данные о связях с представителями российского бизнеса (фигурантами "кремлевского доклада"), пишет агентство Reuters.

Как стало известно, сенаторы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус при помощи таких запросов надеются суметь усилить давление на финансовые компании для того, чтобы банки изучили своих партнеров. В частности, письма были направлены в такие крупные кредитные организации, как Citibank, Barclays и Deutsche Bank, Bank of America, JPMorgan Chase, HSBC и Credit Suisse. .

Поясняется также, что парламентарии требуют предоставить информацию о проведенных в течение пяти последних лет проверках счетов русских предпринимателей. В случае, если банки откажутся предоставлять эти данные, сенаторы хотят начать правительственное расследование в их отношении. "Учитывая их богатство и отношения с российскими властями, многие олигархи в России пользуются или подвержены значительному политическому влиянию", - говорится в тексте письма парламентариев.