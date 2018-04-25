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Нацбанк Украины вводит в оборот новую монету, посвященную Крыму


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 25 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Украины со среды вводит в оборот новую памятную монету, посвященную присоединившемуся к России Крыму.

Как сообщила пресс-служба центробанка, номинал новой монеты составляет 5 гривен (0,2 доллара), тираж — 45 тысяч штук, розничная цена — 44 гривны (1,7 доллара).

На аверсе монеты изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), античный корабль на фоне стилизованных волн, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу — гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты, цветы горной лаванды. На аверсе также нанесены надписи: "Национальный банк Украины" и "Пять гривен", украинский трезубец, год чеканки монеты и логотип банкнотно-монетного двора украинского Нацбанка.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины с Крымом на фоне авторского орнамента, по кругу размещены надписи: "Автономная республика Крым" и "Украина".

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