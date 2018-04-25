Британская Sky отозвала рекомендации по сделке с Fox после предложения от Comcast

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Совет директоров британской медиакомпании Sky Plc. (включает телеканал Sky News) отозвал свою рекомендацию по оферте от компании 21st Century Fox после получения более выгодного предложения от Comcast, сообщила Sky в среду.

Ранее в среду американский кабельный оператор Comcast Corp предложил 12,5 фунта за одну акцию Sky Plc., что оценивает всю компанию в 22 миллиарда фунтов (31 миллиард долларов). Comcast также отметила, что это предложение на 16% выше текущего предложения к Sky со стороны компании 21st Century Fox в размере 10,75 фунта за акцию.

"В результате объявления более выгодного предложения о покупке, независимая комиссия (совдира - ред.) Sky отзывает свою рекомендацию по предложению, объявленному 21st Century Fox 15 декабря 2016 года", - сообщила компания. Кроме того, компания приняла решение расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Fox от того же числа.

При этом Sky выразила одобрение перекрестному предложению от Comcast, а также тем условиям и обязательствам, которые американская компания озвучила в отношении дальнейшего ведения бизнеса Sky ("в том числе по Sky News"). "Sky полагает, что эти добровольно взятые обязательства должны устранить любые потенциальные беспокойства относительно того эффекта, который сделка может оказать на общественный интерес", - добавила компания.

При этом Century Fox сообщила в среду, что остается приверженной сделке по покупке Sky.

Американская телекомпания Руперта Мердока 21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky, в декабре 2016 года объявила о намерении приобрести оставшиеся 61% акций британской компании за 11,7 миллиарда фунтов стерлингов (15,1 миллиарда долларов). Однако британский регулятор (Competition and Markets Authority, CMA) в январе заключил, что сделка противоречит общественным интересам.