Президент США Трамп разрывается между НПЗ и производителями кукурузы

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. На президента США Дональда Трампа оказывается сильное давление со стороны двух мощных лоббистских групп Республиканской партии. От него требуют разрешить спор между нефтяной отраслью и сельскохозяйственными производителями, говорится в статье The Wall Strett Journal, которую приводит Dow Jones.

Нефтеперерабатывающие заводы хотят избавиться от дорогостоящих обязательств добавлять этанол в произведенный ими бензин. Производители кукурузы говорят, что это требование диверсифицирует предложение нефтепродуктов в США, и настаивают, чтобы Трамп выполнил обещание и как минимум сохранил требования по добавлению этанола. У обеих сторон есть близкие связи с Республиканской партией и Белым домом.

Напряженность между двумя отраслями возникла задолго до президентства Трампа. Она появилась в результате закона 2005 года, обязывающего НПЗ добавлять примерно 10% этанола растительного происхождения в производимое ими топливо или покупать "кредиты" для выполнения этих обязательств. Конгресс принял такое решение в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу и уменьшить зависимость США от зарубежной нефти во время начала роста нефтяных цен.

Тем не менее к тому времени, как Трамп занял президентский пост, предложение нефти и газа начало расти благодаря сланцевому буму. Теперь НПЗ и некоторые советники Трампа считают, что закон 2005 года уже давно пора отменить.

Из-за этого Трамп разрывается между противоречивыми обещаниями сократить госрегулирование и поддержать требования по этанолу. В ходе президентской гонки он был одним из немногих республиканцев, кто поддержал требования по этанолу в штате Айова, который является крупнейшим производителем кукурузы среди других штатов в США. Кроме того, именно в Айове начались первые праймериз.

Администрация Трампа не смогла заключить соглашение, даже после встречи с обеими сторонами в Овальном кабинете. Многие предложения правительства не устраивали то агропроизводителей, то НПЗ.

“Я не знаю, как найти золотую середину. Если бы был простой ответ, то мы бы его уже нашли”, - сказал Сэнди Филден из Morningstar.

В этой тупиковой ситуации НПЗ взяли дело в свои руки: они обратились напрямую в Агентство по защите окружающей среды (EPA) с просьбами о предоставлении освобождения от обязательств по добавлению этанола. И EPA стало предоставлять такие скидки, приводя в ярость агропроизводителей и ставя Белый дом в сложную ситуацию.

Агропроизводители недовольны главой EPA Скоттом Прюиттом. Еще до своего переезда в Вашингтон он называл требования по добавлению этанола “неприменимыми” и в 2013 году, занимая должность генерального прокурора Оклахомы, завел дело против использования этих норм. В некоторой степени приходу Прюитта на должность главы EPA поспособствовал Карл Айкан, миллиардер, советник переходной команды Трампа и владелец небольшой нефтеперерабатывающей компании. Расходы этой компании на покупку этаноловых "кредитов" составляют около 250 млн долларов.

Многие НПЗ хотят использовать щель в законе, которая только увеличилась после вступления Прюитта в должность главы EPA. Небольшие НПЗ мощностью менее 75 000 баррелей в день, даже если ими владеет крупная компания, могут быть освобождены от покупки "кредитов", если смогут доказать, что они приводят к “непосильным экономическим трудностям”, согласно веб-сайту EPA.

Для того чтобы получить освобождение от покупки "кредитов", каждый НПЗ подвергается финансовой оценке вне зависимости от финансового состояния материнской компании. Чтобы доказать экономический ущерб, расходы на покупки "кредитов" должны достигать десятков миллионов долларов, жалуются представители нефтеперерабатывающей промышленности.

Многие годы EPA отвергало просьбы НПЗ о получении освобождения от норм по добавлению этанола в топливо. Однако в марте этого года агентство согласилось списать обязательства Philadelphia Energy Solutions, крупной нефтеперерабатывающей компании Восточного побережья, на миллионы долларов. Эта компания подала заявление о банкротстве после того, как ее ожидаемые расходы на выполнение программы EPA в 2016 году выросли до 231 млн долларов. EPA начало предоставлять освобождение также небольшим НПЗ, которые смогли доказать экономический ущерб, причиняемый им ограничениями. В частности, о подобном ущербе сообщило одно из предприятий Andeavor Corp., крупной независимых нефтеперерабатывающей компаний, входящей в расчетную базу индекса S&P 500.

За истекший период текущего года EPA отклонило лишь одну из 30 заявок на освобождение от этаноловых требований, что побуждает и другие нефтеперерабатывающие компании обращаться за тем же. EPA уже получило обращения от таких компаний, как Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp.

Многие компании стали воспринимать скидки, предоставляемые EPA, как нечто само собой разумеющееся. Некоторые даже просят о таких послаблениях, которые бы позволили возместить ущерб, понесенный в прошлые годы. "Если вы докажете экономический ущерб, что достаточно просто сделать, можете обращаться (за скидками)", – заметил один из отраслевых лоббистов, который обратился к администрации Трампа за получением скидки для одного из своих клиентов. "Трудно было себе представить, что такое станет возможным", – добавил он.

Одной из причин изменения позиции EPA стало решение федерального апелляционного суда, принятое в прошлом году, о том, что агентство заняло слишком запретительную позицию, отклоняя просьбы о скидках. Прюитт решил принимать все рекомендации о предоставлении скидки, которые дает министерство энергетики, которое занимается оценкой расчетов, предоставляемых НПЗ в обоснование экономического ущерба. Кроме того, Прюитт решил предоставлять полное освобождение даже когда Минэнерго рекомендовало лишь частичное. По мнению аналитиков и участников нефтеперерабатывающей отрасли, это открывает простор для огромного потока обращений за скидками, которые, возможно, будут утверждаться.

"Критерии для предоставления скидок не изменились по сравнению с предыдущими администрациями", – замечает Лиз Баумен, представитель EPA. "Агентство следует давно установившейся традиции", – добавляет она.