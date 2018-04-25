Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1%

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 17 по 23 апреля восьмую неделю подряд составила 0,1%, с начала года рост цен составил 1,1%, сообщает в среду Росстат.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,5%, пшено — на 0,5%, баранину, рис, чай, водку, соль, печенье и карамель — на 0,2-0,3%. Одновременно куриные яйца и гречневая крупа подешевели на 0,8%, мороженая рыба — на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на белокочанную капусту — 2,8%, морковь — 2,0%, картофель, помидоры и яблоки — 0,6-1,0%. В то же время огурцы стали дешевле на 5,2%.