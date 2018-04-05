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Работникам "ВИМ-Авиа" выплатили более 76 млн руб долгов по зарплате


Экономика

 

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" приступила к погашению задолженности по заработной плате, работникам были перечислены 76,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.

"ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" приступила к погашению задолженности по заработной плате. По имеющейся информации, работникам авиакомпании были перечислены 76,7 миллиона рублей", - заявили в Роструде.

Ситуация с долгами по зарплате остается на контроле ведомства.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, - около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" TATN компании РНГО ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства - наблюдение.

 

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