Чистая прибыль Visa в I полугодии 2017-2018 фингода подскочила вдвое

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося 31 марта, увеличилась в 2 раза, составив 5,127 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 2,19 доллара против 1,04 доллара годом ранее. Операционная выручка Visa составила 9,935 миллиарда долларов, увеличившись на 11%.

По итогам второго квартала чистая прибыль Visa выросла в 6 раз, до 2,605 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,12 доллара против 0,18 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Операционная выручка Visa выросла на 13% и составила 5,073 миллиарда долларов.

"Рост выручки оказался лучше, чем ожидалось, и многие движущие факторы наших ключевых подразделений ускорились по сравнению с первым кварталом... Фундаментальные условия нашего основного бизнеса остаются крепкими по всему миру", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Альфреда Келли-младшего (Alfred Kelly Jr.).

По итогам текущего фингода Visa теперь ожидает роста выручки в диапазоне 10-30%, тогда как предыдущий прогноз предполагал увеличение показателя на 7-9%. Улучшение прогноза связано с позитивными результатами первого полугодия текущего фингода.

Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.