Комитет СФ по обороне поддержал законопроект о контрсанкциях

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект о контрсанкциях в отношении США без дополнительных замечаний и предложений, следует из заключения комитета.

"По концепции законопроекта замечаний и предложений по вопросам ведения комитета нет", - отмечается в отзыве.

Помимо этого из отзыва следует, что законопроект о контрсанкциях направлен на защиту интересов и безопасности РФ, прав и свобод ее граждан путем введения законных экономических мер, которые связаны с предупреждением и пресечением противоправных и недружественных действий со стороны США и других иностранных государств.

"Проект федерального закона отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению территориальной целостности и безопасности РФ, а также противодействию дестабилизации в России", - добавляется в документе.

Напомним, что ранее главы фракций и председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об ответе на новые санкции США и других государств.