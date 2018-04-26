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Программа ЕЦБ по выкупу активов на рынке может продлиться после сентября


Мировая экономика / Экономика

БРЮССЕЛЬ, 26 апр - ПРАЙМ. Программа ЕЦБ по выкупу активов с рынка может быть продлена на период после сентября текущего года, подтвердил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции в четверг.

"Покупка активов на текущих месячных уровнях в 30 миллиардов евро продлится до конца сентября 2018 года или далее, при необходимости", - сказал он.

Программа будет пролонгироваться, пока Совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивого приближения инфляции в еврозоне к цели регулятора – чуть ниже 2%.

При этом инфляция в регионе пока не показывает убедительных признаков выхода на устойчивый тренд роста, считает Драги.

Евростат сообщал, что годовая инфляция в 19 странах валютного блока в марте, по окончательной оценке, составила 1,3% против 1,1% в феврале. Годом ранее, в марте 2017 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1,5%.

Совет управляющих ЕЦБ в четверг сохранил средний лимит выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по конец сентября 2018 года, как и ожидали аналитики.

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