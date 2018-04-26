Четверть российских инвестиций уходит в Крым

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ, Анна Подлинова. С начала нового года социально-экономическое положение российских регионов стало менее проблемным, кризисный спад по большинству показателей завершился в прошлом году, промышленное производство выросло в 74 регионах, говорится в мониторинге РАНХиГС.

Тем не менее, хотя ситуация с бюджетами немного улучшилось, устойчивого роста в большинстве из них нет, динамика доходов и расходов без учета вклада Москвы остается весьма скромной, а федеральная поддержка сосредоточена в геополитически приоритетных регионах. Так, например, 5 регионов, столичные и нефтегазодобывающие, получили треть всех инвестиций в стране, а четверть из них так или иначе была связана с Крымом. Крым перенес введение курортного сбора на 1 мая 2019 г

Инвестиции: лидеры роста и падения

Прошлый год ознаменовался ростом инвестиций как в целом по России (4,4%), так и почти в 2/3 регионов. Лидерами роста стали Крым (в 2,3 раза), Севастополь (65%) и некоторые нефтегазодобывающие регионы – Ненецкий АО (65%) и Якутия – (35%). За четыре года более значительно инвестиции выросли в регионах новой добычи нефти и газа, а также в крупнейших агломерациях: в 2017 году два автономных округа Тюменской области получили 12,7% всех инвестиций в России, Москва – 12,4%, Московская область – 4,2%, Санкт-Петербург – 4,1%. Таким образом, на пять ведущих субъектов РФ приходится треть всех инвестиций в стране.

Помимо это в прошлом году правительство инвестировало в геополитические приоритеты: Крым с Севастополем получили почти 13% инвестиций, также для финансирования инфраструктуры Крыма резко выросла доля инвестиций в Краснодарский край и Ростовскую область (по 7%). По итогам года четверть инвестиций из федерального бюджета тем или иным образом была связана с Крымом.

Однако в общем динамика инвестиций говорит о том, что спад экономики еще не пройден: в 2017 году объем инвестиций в реальном выражении был на 8% ниже, чем в 2013 году, и он не вернулся на докризисный уровень в 58 регионах. Дальний Восток получил только 7,6% инвестиций, его доля незначительно выросла по сравнению с 2014 годом (6%), а доля Сибирского федерального округа сократилась с 10,9% в 2014 году до 9,5% в 2017 году. Территориальная структура инвестиций не способствует "повороту" российской экономики "на восток": на бюджетные инвестиции приходится только 16%, они делятся примерно пополам между федеральным бюджетом и консолидированным региональным и местным.

Ввод жилья

Ввод жилья по всей стране в прошлом году сократился на 2,1% по отношению к 2016 году. Спад в 2017 году наблюдался в 42 регионах, в 2016 году – в 48. Хуже всего динамика в Сибирском (-16%) и Дальневосточном (-10%) федеральных округах, рост отмечался только в Южном (6%) благодаря трехкратному увеличению ввода жилья в Крыму. В январе-феврале 2018 года ввод жилья вырос на 25% к тому же периоду 2017 года. Зарубежные туристы смогут приехать в Крым через Кубань

Из регионов с большим объемом жилищного строительства лучшую динамику имела Московская область (в 2,9 раз), Новосибирская, Тюменская, Нижегородская области (в 1,9–2 раза), Татарстан (на 47%). Как отмечают эксперты, рынок жилья восстанавливается за счет быстрого роста ипотечного кредитования.

Доходы населения

Продолжающийся спад реальных доходов населения стал основной проблемой прошлого года – в целом по стране они снизились на 1,1% в 65 регионах, согласно локальной статистике. Самый сильный спад отмечался в дальневосточных и сибирских регионах, быстрее всего росли доходы населения Крыма – на 13%. За период с 2014 год по 2017 год реальные доходы населения по стране снизились на 11%. Наибольшее падение произошло в Уральском (17%), Поволжском (14%) и Сибирском (12%) федеральных округах, наименьшее – в Южном и Северо-Кавказском регионах (7–8%), где более выражена аграрная структура экономики.

Бюджеты регионов

Поддержка регионов, являющихся приоритетными для федеральных властей, усилилась. В прошлом году доходы консолидированных бюджетов регионов росли быстрее на 8,4%, чем в 2016 году. Основной вклад внес бюджет Москвы, на который приходится почти 20% доходов бюджетов регионов России. Лидерами роста доходов бюджета стали Крым и Севастополь (37 и 42%) благодаря резко выросшим трансфертам (на 32 и 62%). В Крыму также в 3 раза выросли поступления налога на прибыль, в основном за счет платежей крупных строительных компаний. Доходы бюджета Ненецкого АО выросли на 37% благодаря росту цен на нефть, в Калининградской области – на 30% из-за двукратного роста трансфертов, направляемых на поддержку компаний, работающих в особой экономической зоне. Рост доходов в Белгородской, Кемеровской областях и Ямало-Ненецком АО на 18–23% был связан с ростом поступлений налога на прибыль.

Сокращение доходов бюджета в 2017 году произошло только в 9 регионах. Трансферты регионам в 2017 году выросли на 8%. Максимальную долю трансфертов в доходах бюджета имели республики Ингушетия и Чечня (80–81%), Тыва (74%), Дагестан и Алтай (69–70%), Карачаево-Черкесия (65%), Крым (63%), а также Калининградская область, Камчатский край и Севастополь (60%).

По объему трансфертов лидируют Крым и Севастополь, получившие суммарно 119 миллиарда рублей, (рост в 2017 году почти на 32 миллиарда.). Затем идут Дагестан с 75 миллиардами рублей (рост на 10 миллиардов) и Чечня с 62 миллиардами (рост на 6 миллиардов).

Социальные расходы бюджетов регионов росли медленнее, финансирование образования сократилось только в 6 регионах. Расходы на социальную политику (социальную защиту населения) без учета Москвы почти не росли, как и пособия населению в сфере социальной защиты. Перед федеральными выборами расходы на социальную защиту обычно увеличиваются, но на этот раз приоритетами стали повышение зарплат бюджетникам и индексация пенсий в начале 2018 года.

Дефицит бюджета в ушедшем году имели 43 региона, в 2016 году – 56. Он максимален в Республике Мордовия (расходы на 25% превышали доходы), значителен в Костромской, Орловской, Томской областях, Республике Кабардино-Балкария, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ханты-Мансийском АО (8–9%).

Суммарный долг регионов и муниципалитетов в 2017 году почти не сократился. На начало 2018 года самый большой долг, соотнесенный с налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета региона, сохранялся в Республике Мордовия (190%), Костромской области (117%), Республике Хакасия (110%) и Карелия (104%). В зоне риска еще 17 регионов, их долг составляет от 70 до 90% собственных доходов. Состояние бюджетов немного улучшилось, но динамика доходов и расходов регионов без учета вклада Москвы весьма скромная.



