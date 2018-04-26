ЕЦБ хочет ясности в отношении экономики, прежде чем делать следующий шаг

ФРАНКФУРТ, 26 апр - ПРАЙМ. Президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что необходимо лучше понять причины замедления экономического роста, прежде чем принимать решение о будущем программы покупок облигаций, сообщает Dow Jones.

Во время пресс-конференции, состоявшейся в четверг, Драги сказал, что хотя замедление экономического роста в первые три месяца года отчасти было вызвано временными факторами, более долговременные проблемы, возможно, также повлияли на рост. Понимание причин замедления экономического роста “крайне важно для информирования о наших дальнейших решениях”, заметил Драги.

“Неожиданное ухудшение важных и второстепенных данных, похоже, стало новым источником неопределенности для ЕЦБ в том, что касается дальнейшего курса денежно-кредитной политики”, - сказал Карстен Бржески, экономист ING Bank.

Экономика еврозоны росла самыми быстрыми темпами за десятилетие в 2017 году, что в январе побудило центральный банк вдвое уменьшить объем покупок облигаций, осуществляемых в рамках программы количественного смягчения (QE).

Аналитики ожидают, что ЕЦБ примет решение о сворачивании программы QE в июне или июле и завершит ее к декабрю, спустя четыре года после того, как ФРС США завершила программу количественного смягчения.

Ряд недавних экономических данных, от отчета по промышленному производству до розничных продаж, указывают на замедление экономики еврозоны в 1-м квартале 22018 года после опережения американской экономики по темпам роста в прошлом году.

По словам Драги, пока замедление в корне не изменило ожиданий центрального банка касаемо экономики.

“Поступающие данные указывают на некоторое замедление (экономики), хотя соответствуют уверенному и широкомасштабному росту. Фундаментальная сила экономики все еще поддерживает нашу веру в то, что инфляция достигнет целевого уровня”, - заявил Драги.

Однако это утверждение зависит от некоторых обстоятельств, и, по словам Драги, замедление экономики может быть началом “более серьезного спада”.

“Первая вещь, которую мы должны сделать, это определить произошедшее в правильный контекст”, - сказал он.

В четверг ЕЦБ оставил свою денежно-кредитную политику без изменения на фоне нестабильности на финансовых рынках.

В своем заявлении ЕЦБ сообщил, что продолжит покупки облигаций еврозоны на сумму 30 млрд евро в месяц (36,4 млрд долларов США), по крайней мере, до сентября, и оставил ключевую процентную ставку на уровне -0,4%.

Решение ЕЦБ о сохранении политики без изменения сегодня было широко ожидаемым. Руководители ЕЦБ замечают растущие риски в мировой экономике, от волатильности валютных курсов до роста цен на нефть и угрозы торговых войн.

“Риски, связанные с мировыми факторами, включая рост протекционизма, стали более ярко выраженными”, - отметил Драги, добавив, что доверие в деловых кругах уже ослабло ввиду возможного повышения пошлин.

На этой неделе мировые фондовые индексы вновь упали после того, как доходность долгосрочных облигаций США достигла 3% впервые более чем за 4 года, что стало признаком роста стоимости заимствований в крупнейшей экономике в мире.

В четверг днем евро торговался с повышением против доллара на 0,2%, о 1,2184.

Ранее в четверг центральный банк Швеции отложил свои планы по повышению процентной ставки впервые с 2011 года, предупредив, что инфляция остается слишком слабой.

Некоторые руководители ЕЦБ пытаются своими заявлениями смягчить очевидное замедление экономики. Президент центрального банка Германии Йенс Вайдман, который долгое время критиковал QE, сказал в интервью журналистам, которое он дал в Вашингтоне не прошлой неделе, что экономика Германии процветает. Недавно он утверждал, что повышение ставок даст ЕЦБ больше возможностей для реагирования в случае какого-либо дальнейшего экономического спада.

Однако Драги в четверг подчеркнул необходимость соблюдать осторожность, сказав журналистам, что Управляющий совет ЕЦБ не обсуждал будущее программы покупок облигаций и или процентные ставки на своем двухдневном заседании.