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Кабмин РФ одобрил увеличение субсидий банкам на льготные кредиты малому и среднему бизнесу


Экономика / Финансы

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило увеличение на 805,3 миллиона рублей субсидий российским банкам, кредитующим субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, сообщается на сайте кабмина.

В соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на реализацию такой меры поддержки в 2018 году предусмотрено 635,5 миллиона рублей. Проектом распоряжения предусмотрено увеличение финансирования этой меры на 805,3 миллиона рублей.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В правительстве в связи с этим также отмечали, что принятие проекта распоряжения, по расчетам Минэкономразвития РФ, позволит увеличить объем кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 миллиардов рублей.

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