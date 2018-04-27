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ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в апреле на уровне 2,3–2,5%, в 2018 году - 3-4%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%, в 2019 году инфляция будет находиться вблизи 4%, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"По итогам 2018 года инфляция прогнозируется в интервале 3–4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году", - говорится в сообщении.

При этом в апреле ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 2,3-2,5%. "В марте темп прироста потребительских цен составил 2,4%, в апреле он оценивается в интервале 2,3-2,5%", — отмечается в пресс-релизе.

ЦБ объясняет низкий уровень инфляции влиянием факторов длительного действия, в первую очередь умеренным восстановлением внутреннего спроса.

Банк России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.

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