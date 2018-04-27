ЦБ: Апрельское ослабление рубля ускорит приближение инфляции в РФ к 4%

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Произошедшее в апреле ослабление рубля станет фактором более быстрого приближения инфляции в РФ к 4%, но не создает рисков превышения этой цели, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

ЦБ в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

"По оценкам Банка России, произошедшее ослабление рубля приведет к более быстрому приближению инфляции к 4%, но не создаст рисков превышения этого уровня в отсутствие существенного изменения внешних условий. По итогам 2018 года темп прироста потребительских цен прогнозируется в интервале 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году", — говорится в сообщении ЦБ.

Неопределенность в дальнейшей реакции инфляционных ожиданий в РФ на апрельские события на финансовых рынках сохраняется, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, что вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля.

"Остается неопределенность относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках", - говорится в сообщении.

Банк России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25%.