Европа не может отговорить Трампа от выхода из иранской сделки

ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе еще больше приблизилась к тому, чтобы выйти из ядерного соглашения по Ирану. Кажется, попытки европейских лидеров убедить Трампа не выходить из соглашения, проваливаются, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Большую часть своего визита в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон говорил о поддержке ядерного соглашения по Ирану, заключенного в 2015 году. Тем не менее после встречи в Белом доме Макрон ожидает, что Трамп продолжит гнуть свою линию.

В пятницу в Белом доме пройдут переговоры Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, как ожидается, также попытается отговорить американского президента от выхода из иранской сделки. Но поскольку между Меркель и Трампом нет такой тесной связи, которая наблюдалась между президентами США и Франции, многие чиновники в Вашингтоне и Европе считают, что у Макрона есть больше шансов повлиять на мнение американской администрации.

По словам представителей Белого дома, Трамп еще не принял какого-либо решения по иранской сделке. Крайний срок для этого наступает 12 мая. На Fox News Трамп заявил, что убедил Макрона рассматривать проблему иранской сделки с позиции США.

"Это лишь мое мнение, но мне кажется, теперь Макрон смотрит на иранскую проблему сильно по-другому, чем до того, как он вошел в Овальный кабинет. И я думаю, это важно", - заявил Трамп.

В ходе встречи с Трампом Макрон предложил "новую, более расширенную сделку" с Ираном. По задумке французского президента, новое соглашение будет включать в себе четыре пункта, первый из которых сохранит ключевые положения ядерного соглашения 2015 года.

По словам Макрона, новое соглашение должно иметь целью ограничение ядерной программы Ирана, сдерживание влияния этой страны на Ближнем Востоке и продление запрета на развитие новых иранских атомных программ после 2025 года, когда истечет срок действия положений 2015 года.

“Новое соглашение” Макрона имеет сходство с предложениями, сформулированными в ходе консультаций между США и Европой в ответ на возражения администрации Трампа. Эти консультации почти завершились, а решение относительно мер после 2025 года все еще не принято.

В администрации США говорят, что после визита Макрона они пытаются по указанию Трампа сформулировать дополнительное соглашение до 12 мая.

Президент Франции выразил свои предложения достаточно объемно и амбициозно, однако еще совсем неизвестно, насколько подобные дискуссии интересны Ирану, России и Китаю, которые участвовали в изначальной сделке наряду с Францией, Великобританией, Германией и США. Макрон отметил, что выход США из сделки может в конечном итоге привести к новым переговорам, если, конечно, не приведет к войне.

Источники в правительстве Ирана отметили, что в случае отказа США от сделки исламская республика может выйти из соглашения. В своем выступлении в среду президент Ирана Хасан Рухани призвал к сохранению соглашения. Трамп “не имеет права его изменить”, сказал Рухани.

В четверг министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете сената по вооруженным делам заявил, что администрация Трампа видит пространство для доработки соглашения и обдумывает, “сможем ли мы его достаточно улучшить, чтобы не выходить из него”.