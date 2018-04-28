Санкции и слабый рубль связали руки ЦБ РФ при решении по ставке

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России в пятницу действовал по сценарию, анонсированному первым зампредом ЦБ Ксенией Юдаевой неделю назад: ключевая ставка в 7,25% осталась неизменной, а в заявлении регулятор дал сигнал, что потенциал снижения ставки в рамках перехода к нейтральной денежной политике уменьшился, но ЦБ по-прежнему рассчитывает завершить его в 2018 году.

При этом регулятор сохранил прогноз по инфляции на этот год в 3-4%, указав, что хотя апрельский обвал рубля и является фактором для более быстрого повышения инфляции до таргета в 4% с текущих 2,4%, но рисков превышения цели не создает.

В текущем году ЦБ снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте по 0,25 процентного пункта. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. При этом в марте регулятор дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки.

За неделю до совета директоров ЦБ Юдаева заявила, что вероятность снижения ключевой ставки уменьшилась. "Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но, исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась", — отметила она.

"Решение рынком ожидалось, потому что странно было бы ожидать, что на фоне колебаний на валютном рынке ЦБ будет срезать ставки. Скорее, у некоторых были мысли о том, что ставку могут повысить", - прокомментировал решение регулятора главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Ослабевший потенциал

ЦБ связывает уменьшение потенциала снижения ставки с повышением страновой премии за риск и с ростом мировых ставок: регулятор по-прежнему целится в диапазон от 6-7%, теперь в верхнюю часть диапазона, указала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Аналитик расценила заявление ЦБ о потенциале снижения ключевой ставки как более осторожный подход регулятора.

"В любом случае это означает, что мы очень близки к паузе, думаю, два снижения по 0,25 базисных пункта в этом году возможны, но, в любом случае, для рынка это уже очень небольшое снижение. В принципе, в масштабе экономики это значит, что мы уже почти в паузе", - полагает Орлова.

"На наш взгляд, при сценарии постепенной стабилизации внешнего фона следующее понижение ставки на 25 базисных пунктов возможно уже на следующем заседании 15 июня. При этом умеренное ужесточение риторики регулятора заставляет нас несколько скорректировать наш базовый прогноз по снижению ключевой ставки до конца года до уровней в 6,5-6,75%", - отмечают аналитики Промсвязьбанка PSBR.

Фразу о том, что "оценка нейтральной процентной ставки смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6–7%" можно трактовать как стремление ЦБ сместить рыночные ожидания в сторону одного снижения ставки до конца года, считает директор аналитического департамента компании "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

"До санкций рынок ориентировался на 6,5% к концу года, последнее время - 6,75-7%. Сейчас, думаю, рыночные ожидания должны твердо сместиться к 7%", - отмечает аналитик "Локо-Инвест".

Тремасов указывает, что именно отсутствие определенности в налогово-бюджетных решениях для оценки их влияния на инфляцию стал одним из ключевых факторов, заставивших ЦБ сделать паузу. "Скорее всего, она продлится на следующем заседании. Не думаю, что до 15 июня по вопросам налогов будет полная ясность", - отметил Тремасов.

В Промсвязьбанке отметили, что умеренное ужесточение риторики регулятора вынудило банк скорректировать базовый прогноз по снижению ключевой ставки до конца года до уровней в 6,5-6,75% годовых.

Обеспокоенность инфляцией

Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2018 год в диапазоне 3-4%, в 2019 году инфляция будет находиться вблизи 4%. Однако регулятор отметил рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов.

Аналитики "Велес Капитала" обратили внимание на явную обеспокоенность ЦБ в отношении инфляции. Регулятор выделил "неопределенность относительно дальнейшей реакции инфляционных ожиданий на апрельские события на финансовых рынках", указал на то, что "деловая активность уже почти не оказывает дезинфляционного влияния на динамику потребительских цен", и наконец отметил "рост инфляционных рисков со стороны ряда внешних и внутренних факторов".

"Тревожная риторика ЦБ в отношении инфляции и повышение оценки нейтральной процентной ставки к верхней границе диапазона в 6-7% при консервативном сценарии, по сути, предполагают еще одно снижение ключевои? ставки до конца 2018 года лишь на 25 базисных пунктов", - считают в "Велес Капитале".

Табах считает, что для нынешней инфляции в 2,5% ключевая ставка представляется завышенной. "Если инфляция будет двигаться к 4%, ставка чуть более 6% представляется вполне разумной. Видимо, ставка будет медленнее двигаться навстречу растущей инфляции", - отмечает он.

Главный аналитик Бинбанка Антон Покатович считает, что главным "стоп-фактором", удержавшим ЦБ от снижения ставки на этом заседании, являлась геополитическая напряженность между РФ и Западом.

"Ожидаем, что в течение всего 2018 года инфляция будет оставаться ниже таргетируемого уровня в 4%, что позволит регулятору с учетом наблюдаемого снижения инфляционных ожиданий продолжить снижение ключевой ставки на последующих заседаниях", - полагает Покатович. Таким образом, в Бинбанке ожидают снижения ключевой ставки к концу года до уровня 6,5-6,75%.