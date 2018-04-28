Медведев: Россия сохранит осторожность при допуске иностранцев в стратегические отрасли

ГОРКИ, 28 апр - ПРАЙМ. Российские власти, допуская инвесторов из-за рубежа в проекты в стратегических отраслях экономики, будут максимально аккуратны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

"Открывая для иностранных партнеров определенные секторы нашей экономики, мы действовали и будем действовать предельно аккуратно и взвешенно, как, собственно, действуют наши коллеги в других странах. Речь идет о проектах в весьма чувствительных сферах, которые касаются государственных интересов, так или иначе влияют на здоровье и безопасность людей и поэтому требуют постоянного и эффективного контроля", - сказал Медведев.

По его словам, в ходе очередного заседания правкомиссии будут рассмотрены ходатайства инвесторов о сделках со стратегическими активами в нескольких отраслях. "Речь идет и о транспортном машиностроении, электроэнергетике и некоторых других сферах деятельности", - отметил глава кабмина.

Комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям контролирует вхождение иностранных инвесторов в капитал российских компаний, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.