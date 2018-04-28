Внешний госдолг Белоруссии с начала года снизился на 1,8%

МИНСК, 28 апр - ПРАЙМ. Внешний госдолг Белоруссии в январе-марте текущего года снизился на 1,8% и составил 16,4 миллиарда долларов на 1 апреля, сообщила в субботу пресс-служба министерства финансов страны.

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 16,4 миллиарда долларов, уменьшившись с начала года на 304,7 миллиона долларов с учетом курсовых разниц, или на 1,8%", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что в январе-марте 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 871,5 миллиона долларов. Речь идет о привлечении 600 миллионов долларов от размещения еврооблигаций, 222,3 миллиона долларов займов правительства и банков РФ, 33,5 миллиона долларов – МБРР, 14,2 миллиона долларов – банков КНР, 1,5 миллиона долларов – ЕБРР и СИБ.

При этом погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1,189 миллиарда долларов. Так, направлено 800 миллионов долларов на погашение еврооблигаций, 179,3 миллиона долларов перечислено банкам КНР, 107,1 миллиона долларов – правительству РФ, 88,3 миллиона долларов – ЕФСР, 13,3 миллиона долларов – МБРР, 0,7 миллиона долларов – США, 0,4 миллиона долларов – ЕБРР и СИБ.

По данным пресс-службы Минфина, внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2018 года составил 9,3 миллиарда белорусских рублей (около 4,65 миллиарда долларов), увеличившись с начала года на 1,5%.

За январь-март 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физлиц на сумму 134 миллиона долларов. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 68,9 миллиона долларов.

Государственный долг Белоруссии на 1 апреля 2018 года составил 41,3 миллиарда белорусских рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 2%.