Провал Дерипаски, две Кореи и ставки ЦБ. "Прайм" выбрал главные события недели

Дерипаска согласился снизить долю в En+

Российский миллиардер Олег Дерипаска проиграл в битве с американскими законодателями: из-за наложенных на него и его компании санкций миллиардер принял решение частично отказаться от доли в энергетическом холдинге En+, снизив ее до менее 50%. En+ владеет 40% "Русала". Дерипаска также решил покинуть совет директоров. Он также может отказаться от контроля над "Русалом". По данным СМИ, сейчас олигарх ведет переговоры с партнерами по компании о расторжении акционерного соглашения. Ранее Минфин США заявил, что отказ Дерипаски от контроля в компаниях является условием для вывода их из-под санкций. Однако после заявления бизнесмена об отказе, американское ведомство заявило, что это не обязательно станет гарантией снятия санкций.

По мнению аналитиков, снижая долю, Дерипаска дает шанс российским компаниям максимально снизить причиненный санкциями ущерб: они смогут продолжить работу на глобальном рынке, не потеряв существенной доли в экспортных потоках. Так, на торгах Мосбиржи En+ и "Русал" демонстрировали стремительный рост: ГДР En+ дорожали на 36,6% – до 413 рублей, акции "Русала" в моменте поднимались на 3,8%, до 31 рубля.

Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед межкорейским саммитом. 27 апреля 2018 © AFP, Korea Summit Press Pool Поделиться

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Поделиться Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед межкорейским саммитом. 27 апреля 2018

На Корейском полуострове состоялось историческое событие: лидеры двух стран встретились, чтобы положить конец противостоянию, которое длится уже более 60 лет. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали Пханмунчжомскую декларации о мире и процветании, а затем обменялись рукопожатиями и объятиями. Теперь лидеры двух стран намерены добиваться полной денуклеаризации полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному сотрудничеству и мирному воссоединению.

На следующий день после саммита в южнокорейском Сеуле произошла многотысячная демонстрация против встречи двух политических лидеров. Мировые державы по-разному расценили данный саммит. США, например, с осторожностью отнеслись к обещаниям КНДР отказаться от ядерных испытаний, призвав к гарантиям и дальнейшим шагам в этой сфере. В России в свою очередь полагают, что прежде чем форсировать денуклеаризацию, необходимо сначала обеспечить гарантии безопасности КНДР другими способами.

Санация АТБ

ЦБ 26 апреля ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанский банк, исполнять функции которой будет Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ принял такое решение ввиду социальной значимости банка в Сибири и на Дальнем Востоке, а также из-за снижения его капитала более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов. Таким образом, регулятор не дал АТБ обанкротиться.

Несмотря на введенную меру, ЦБ не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По словам зампреда Банка России Василия Поздышева, для вкладчиков нет никакой опасности, АТБ продолжит работать в штатном режиме, обслуживать и проводить все платежи и выполнять все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Он уточнил, что оценка дисбаланса и проведение докапитализации произойдет в кратчайшие сроки, но пока дальнейшая судьба банка неизвестна, так как заинтересованного в развитии АТБ инвестора на данный момент нет.

ЦБ и ЕЦБ оставили ставки неизменными

На этой неделе Банк России и Европейский Центральный Банк сохранили ключевые ставки без изменений. ЕЦБ сообщил, что оставил ключевую ставку на уровне -0,4%, а также - выкуп активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро в месяц до сентября 2018 года на фоне нестабильности на финансовых рынках. Наш Центробанк также сохранил ключевую ставку - на уровне 7,25% годовых на фоне обвала рубля и неблагоприятной конъюнктуры, заметив, что потенциал дальнейшего снижения сократился.

Оба регулятора просигнализировали, что дальнейшая денежно-кредитная политика ближайшего времени будет крайне осторожной. Данные решения были широко ожидаемыми рынками, поэтому не оказали сильного влияния ни на курсы валют, ни на фондовые индексы.

Падающая прибыль и новые инвестиции "Газпрома"

"Газпром" на этой неделе отчитался о снижении прибыли по МСФО за 2017 год почти на 25%, до 714,3 миллиарда рублей, и о росте выручки на 7,1%, до 6,546 триллиона рублей. Капзатраты выросли почти на 11%, до 1,504 триллиона рублей. В то же время компания рассказала об успехах своих глобальных инвестиционных проектов. Например, газовый холдинг раскрыл оценку стоимости строительства газопровода в Китай "Сила Сибири", экспорт по которому должен начаться в декабре 2019 года: в текущих ценах она равняется 1,1 триллиона рублей с учетом НДС. Помимо этого было решено, что Китай не будет вносить предоплату за поставки газа по данному трубопроводу, однако прибыльность этих поставок будет абсолютно сопоставима с европейскими.

Также были озвучены планы по другому стратегическому проекту компании - "Турецкому потоку". Компания прогнозирует инвестиции в строительство газопровода в 2018 году в 190 миллиардов рублей, а его общая стоимость может составить 7 миллиардов евро. По мнению экспертов, из-за реализации масштабных проектов долговая нагрузка компании будет расти, а дивиденды останутся на уровне прошлого года.

Объединение "Связного" и "Евросети"

Полноправный владелец "Евросети" "Мегафон" и группа SLV, контролирующий акционер "Связного", договорились объединить розничные сети с сохранением брендов. Контрольный пакет объединенной компании получит SLV, "Мегафон" – миноритарный. Закрытие сделки планируется в середине мая. Магазины "Связного" и "Евросети" после объединения компаний продолжат работать под обоими брендами.

По мнению экспертов, сделка выгодна для обеих сторон, в частности для "Мегафона, миноритарная доля которого позволит ему не консолидировать результаты "Евросети" в своей отчетности. Сделка также косвенным образом положительно влияет на рынок в целом, так как снижает остроту конкуренции среди мобильных операторов в розничном бизнесе.

Telegram-эпопея

В течение недели продолжалась разразившаяся с 16 апреля эпопея по блокировке Telegram Павла Дурова. Поскольку мессенджер для обхода блокировки стал пользоваться хостингом Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные им IP-адреса этих компаний. Ночью 27 апреля ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс", Twitter, Facebook и "Одноклассники". Роскомнадзор объяснил, что кратковременные перебои работы связаны с технологическими трудностями блокировки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, блокировка мессенджера оказалась сложнее, чем казалось изначально, и призвал не иронизировать над этой ситуацией. Вместе с тем ряд экспертов и чиновников заявили, что блокировка Telegram выявила пробелы в работе некоторых инструментов Роскомнадзора и стала угрозой устойчивости рунета.