Опрос: ​почти половина россиян считают, что санкции принесут экономике больше пользы

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Если Запад отменит санкции против России, это принесет нашей экономике больше пользы, считают 45% наших сограждан (в обратном уверены 12%). Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В том случае, если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу нашей экономике, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше).

При этом запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным – 38%, чаще других – москвичи, молодые и люди с высшим образованием.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" был проведен 21—22 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, были опрошены 1 500 респондентов.