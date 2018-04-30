FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Опрос: ​почти половина россиян считают, что санкции принесут экономике больше пользы


Экономика

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Если Запад отменит санкции против России, это принесет нашей экономике больше пользы, считают 45% наших сограждан (в обратном уверены 12%). Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

В том случае, если Россия отменит санкции против Европы, это также пойдет на пользу нашей экономике, считают 34% участников опроса (16% думают, что вреда будет больше).
При этом запрет на ввоз продуктов и лекарств из стран, которые ввели санкции против России, правильным считают 45% респондентов, неправильным – 38%, чаще других – москвичи, молодые и люди с высшим образованием.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" был проведен 21—22 апреля в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, были опрошены 1 500 респондентов. 

Версия для печати

Санкции против РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ