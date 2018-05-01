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ЕК: Решение США по пошлинам продлевает неопределенность на рынке


Мировая экономика / Экономика
  • #Фигура коровы, установленная протестующими фермерами у здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
    © AFP, Emmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 1 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия приняла к сведению решение США продлить освобождение ЕС от пошлин на сталь и алюминий до 1 июня, отметив, что такая мера продлевает неопределенность на рынке, говорится в сообщении Еврокомиссии.

США продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия.

"Решение США продлевает неопределенность на рынке, которая уже влияет на бизнес-решения. ЕС должен быть полностью и навсегда освобожден от этих мер, поскольку они не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности", - говорится в сообщении.

ЕС в течение последних месяцев взаимодействовал на всех уровнях с США и другими партнерами, чтобы найти решение этого вопроса.

Президент США Дональд Трамп СМИ: Трамп отложил вступление в силу пошлин на сталь и алюминий до 1 июня

"ЕС также последовательно заявлял о своей готовности обсуждать текущие вопросы доступа на рынки, представляющие интерес для обеих сторон, но также ясно дал понять, что, как давний партнер и друг США, не будет вести переговоры под угрозой", - подчеркивается в заявлении.

ЕК считает, что любая будущая трансатлантическая программа взаимодействия "должна быть сбалансированной и взаимовыгодной".

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов. 

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