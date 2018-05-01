Германия выделит 250 млн евро на развитие инфраструктуры Грузии

ТБИЛИСИ, 1 мая - ПРАЙМ. Грузия получит более 250 млн евро на развитие инфраструктурных проектов от Германии.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и посол ФРГ в Тбилиси Хайке Пайч.

Как отмечает пресс-служба Минфина Грузии, стране будет выделено кредитов на 230 млн евро, а также грант размером в 22,7 млн евро.

Данные средства будут направлены на финансирование проектов в области энергетики, охраны окружающей среды, развития профобразования и на укрепление демократических институтов.