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Германия выделит 250 млн евро на развитие инфраструктуры Грузии


Мировая экономика / Экономика
  • #Флаг Грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая - ПРАЙМ. Грузия получит более 250 млн евро на развитие инфраструктурных проектов от Германии.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе и посол ФРГ в Тбилиси Хайке Пайч.

Как отмечает пресс-служба Минфина Грузии,  стране будет выделено кредитов на 230 млн евро, а также грант размером в 22,7 млн евро.

Данные средства будут направлены на финансирование проектов в области энергетики, охраны окружающей среды, развития профобразования и на укрепление демократических институтов.

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