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Канцлер Австрии приветствует отсрочку пошлин США


Мировая экономика / Экономика

ВЕНА, 1 мая — ПРАЙМ. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствует решение США продлить освобождение ЕС от пошлин на сталь и алюминий, но считает необходимым длительное решение по этому вопросу.

США продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия.

"Я приветствую решение США отсрочить введение пошлин для ЕС. Однако нужно найти длительное решение и предотвратить торговую войну с США, от которой в итоге пострадают обе стороны", — говорится в заявлении Курца в Twitter.

По его словам, Австрия должна сделать все, чтобы оставаться конкурентоспособной, а для этого нужны хорошие торговые отношения, в том числе, с США.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов.

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