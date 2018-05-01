Париж выступает за полное освобождение от пошлин США на ввоз стали и алюминия из ЕС

ПАРИЖ, 1 мая - ПРАЙМ. Франция продолжит наставить на полном и безоговорочном освобождении от американских пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра.

США продлили на 30 дней, до начала июня, сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия.

"Мы поддерживаем позицию, выраженную Европейской комиссией. Франция будет продолжать выступать за то, чтобы ЕС было предоставлено полное, постоянное и безоговорочное освобождение (от американских пошлин). Никакие причины не могут служить оправданием для одностороннего повышения тарифов на сталь и алюминий", - говорится в совместном заявлении главы МИД и министра экономики и финансов Франции.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, но приостановили действие этих пошлин до 1 мая для стран ЕС. Еврокомиссия намерена добиваться перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых тарифов.