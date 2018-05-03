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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до 51,3 пункта


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2018 года вырос до 51,3 пункта против 50,6 пункта в марте, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил мартовское значение 50,6 балла и составил 51,3 балла в апреле, указав на умеренное усиление рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России. Последнее значение было максимальным за три месяца, но осталось ниже среднего долгосрочного уровня исследования, которое началось в конце 1997 года", - говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Отмечается, что объемы производства в российских обрабатывающих отраслях продолжали повышаться в апреле, а темпы роста показателя были максимальными с января. Участники исследования объясняли солидный рост производства привлечением новых клиентов и увеличением объемов новых заказов.

Темпы роста новых заказов ускорились на фоне усиления спроса. Усиление спроса также повлияло на рост занятости, который стал первым в этом году. Темпы создания рабочих мест были умеренными в целом и максимальными с января 2017 года. Тем временем объемы незавершенных заказов сократились восьмой месяц подряд, хотя и незначительно.

Апрельский рост закупочной активности незначительно замедлился с марта. Компании отмечали, что использовали в производство существующие запасы, при этом остатки готовой продукции в апреле значительно упали. Примечательно, что сроки поставок сырья и материалов ускорились впервые с января 2014 года.

"Результаты последнего исследования IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России указали на умеренное расширение в обрабатывающих отраслях в апреле. Подъем был обусловлен устойчивым ростом объемов производства и ускорением роста новых заказов. Между тем, более высокий потребительский спрос отразился на первом повышении занятости в 2018 году. Деловая уверенность также окрепла на фоне улучшения экономических условий и устойчивого роста объемов производства и новых заказов", - отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

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