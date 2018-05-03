МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Банк России 27 апреля не покупал валюту для Минфина РФ на внутреннем рынке, свидетельствуют данные регулятора.

Согласно опубликованным в четверг данным, регулятор не проводил в субботу, 28 апреля, расчетов по сделкам покупки-продажи валюты для Минфина. Поскольку в этих операциях используется инструмент с расчетами "завтра", это означает отсутствие таких сделок в пятницу, 27 апреля.

Минфин анонсировал планы с 6 апреля по 8 мая покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направив на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Однако ЦБ РФ 9 апреля приостановил эти операции на фоне резкого ослабления рубля из-за санкций США. Покупки возобновились 17 апреля.

Как поясняли РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.

Ранее в апреле первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила журналистам, что ЦБ РФ при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок валюты для Минфина, растягивая его на более длинный горизонт. По ее словам, текущий месячный объем покупок, скорее всего, останется неизменным.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным. Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.