ЦБ РФ с расчетами 3 мая купил на рынке для Минфина валюту на 18,5 млрд руб

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина РФ с расчетами 3 мая составил 18,5 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

Минфин анонсировал планы с 6 апреля по 8 мая покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 миллиарда рублей в день, суммарно направив на эти цели 240,7 миллиарда рублей. Однако ЦБ РФ 9 апреля приостановил эти операции на фоне резкого ослабления рубля из-за санкций США. Покупки возобновились 17 апреля, однако 28 апреля объем расчетов по таким операциям был нулевым.

Как поясняли РИА Новости в ЦБ, расписание покупки валюты для министерства в рамках бюджетного правила может меняться в отдельные дни в случае высокой волатильности на рынке, однако изменение графика не влечет за собой снижения объявленного месячного объема.

В апреле первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила журналистам, что ЦБ РФ при изменении ситуации на рынке может корректировать как ежедневный, так и месячный объем покупок валюты для Минфина, растягивая его на более длинный горизонт. По ее словам, текущий месячный объем покупок, скорее всего, останется неизменным.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на рубль, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным. Как отмечает ЦБ, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.