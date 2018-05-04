КНР и США заявили о готовности решить проблемные торговые вопросы путем диалога

ПЕКИН, 4 мая - ПРАЙМ. Китай и США в ходе переговоров по торговле заявили о приверженности решению имеющихся торгово-экономических проблем путем диалога, сообщило в пятницу агентство Синьхуа по итогам прошедших в Пекине переговоров.

Переговоры США и КНР по торговле прошли в Пекине 3-4 мая. В делегацию США вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, а также посол США в КНР Терри Брэнстед. Делегацию китайской стороны возглавил премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны считают, что развитие здоровых и стабильных торгово-экономических отношений имеет большую важность для обеих стран, стороны привержены разрешению соответствующих экономических и торговых проблем путем диалога и консультаций", - отмечается в сообщении.

Это первые переговоры, которые стороны провели после начала торгового конфликта из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год.