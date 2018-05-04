Что Китай делает со своей валютой?

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В то время как высокопоставленные сотрудники Белого дома готовятся нанести официальный визит в Пекин, юань торгуется против доллара США около двухмесячных минимумов.

Ожидается, что министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в пятницу встретятся с главой Китая Си Цзиньпином.

Ослабление юаня совпало по времени с широкомасштабным ростом доллара США. Индекс доллара ICE от минимума 16 апреля вырос на 3,3%.

За это время доллар вырос на 3,2% против евро, на 1,7% - против японской иены и на 1,0% - против юаня.

То, что юань снизился относительно доллара меньше, чем другие валюты, означает, что его торгово-взвешенный курс вырос. Относительно корзины валют основных торговых партнеров Китая по состоянию на 27 апреля юань находился на двухлетнем максимуме.

То, что Пекин не позволяет юаню снизиться против доллара так же сильно, как евро или иена, означает, что руководителям Китая небезразлично, как администрация Дональда Трампа отнесется к их валютной политике, сказал главный экономист Institute of International Finance Робин Брукс.

Во время предвыборной кампании Трамп часто критиковал валютную политику Китая, обвиняя Пекин в недобросовестной торговой практике за счет занижения стоимости юаня. Он обещал официально обвинить Пекин в манипуляциях с валютой в день вступления в должность.

Трамп не выполнил это обещание, но министерство финансов продолжает следить за Китаем, как и за Японией и Швейцарией, подозревая эти страны в возможных манипуляциях с валютами.

Юань не торгуется свободно. Каждый день Народный банк Китая объявляет срединный курс своей валюты к доллару США, допуская отклонение от него на 2% вверх или вниз. В пятницу юань укрепился относительно доллара на 0,1%.

В Народном банке Китая говорят, что срединный курс зависит от двух факторов: динамики валютного рынка в предыдущий день и стоимости доллара против юаня по состоянию на момент закрытия торгов в Китае.

Многие аналитики считают, что эти факторы оставляют центральному банку большое пространство для маневра при определении срединного курса. Выводы о том, что руководство Китая пытается сделать с юанем, могут иметь большое значение. Решение резко ослабить юань в августе 2015 года вызвало опасения относительно перспектив роста китайской экономики и дестабилизировало рынки.

Динамика юаня в этом году обусловила возобновление споров о том, как Пекин управляет своей валютой. Некоторые аналитики, такие как Брукс, считают, в последнее время что власти сдерживали снижение юаня относительно доллара.

Другие, основываясь на собственных моделях определения срединного курса, говорят, что в последние дни центральный банк устанавливал более низкий курс юаня к доллару, чем можно было ожидать. Большинство таких моделей дают ошибочные результаты, так как Народный банк Китая не раскрывает в полной мере своей методики.

По словам аналитика компании Exante Data Анкита Шахни, необычно, что центральный банк в течение восьми дней по четверг включительно устанавливает более низкий курс, чем ожидалось.

"То, что это происходило в течение нескольких дней, говорит о высокой степени вероятности некоторых действий", - сказал Шахни. По его мнению, центральный банк намеренно занижает уровень своей валюты.

Пока остается неясным, сохранит ли Пекин в силе стратегию поддержки юаня относительно корзины валют, если рост экономики замедлится, сказал Сача Тиханий из TD Securities, напомнив, что лучшие времена для роста прошли.