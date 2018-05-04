КИЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Международные резервы Украины за апрель выросли на 1,3% или на 229 миллионов долларов и на 1 мая составили 18,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины в пятницу.

"Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая 2018 года составляли 18,421 миллиарда долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сообщается, что основным источником пополнения резервов в апреле, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. По данным регулятора, по итогам апреля Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 миллиона долларов.

По данным Нацбанка, также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 миллиона евро от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа.

Сообщается, что в то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма этих платежей в апреле составила 127,4 миллиона долларов.

Золотовалютные резервы Украины в марте текущего года сократились на 1,2%, до 18,191 миллиарда долларов. В феврале 2018 года резервы тоже сократились на 0,17%, до 18,409 миллиарда долларов.