FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Международные резервы Украины за апрель выросли на 1,3%


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Международные резервы Украины за апрель выросли на 1,3% или на 229 миллионов долларов и на 1 мая составили 18,4 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины в пятницу.

"Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая 2018 года составляли 18,421 миллиарда долларов США (в эквиваленте), по предварительным данным", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сообщается, что основным источником пополнения резервов в апреле, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. По данным регулятора, по итогам апреля Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 миллиона долларов.

Денежные купюры и монеты США и УкраиныУкраина за четыре года должна погасить долг в 27 млрд долларов

По данным Нацбанка, также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 миллиона евро от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа.

Сообщается, что в то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма этих платежей в апреле составила 127,4 миллиона долларов.

Золотовалютные резервы Украины в марте текущего года сократились на 1,2%, до 18,191 миллиарда долларов. В феврале 2018 года резервы тоже сократились на 0,17%, до 18,409 миллиарда долларов.

Версия для печати

Экономика Украины

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ