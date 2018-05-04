США просят Китай сократить профицит торговли на $200 млрд к 2020 г

ПЕКИН, 4 мая - ПРАЙМ. США выдвинули ряд требований к Китаю относительно торговли, начиная с немедленного сокращения положительного сальдо двусторонней торговли на 100 млрд долларов в год и заканчивая сворачиванием программы господдержки развития передовых технологий. Об этом свидетельствует официальный документ, присланный в Пекин в преддверии начала переговоров на этой неделе, сообщает Dow Jones.

Согласно тексту этого документа, торговые отношения США и Китая "находятся в значительном дисбалансе", а капиталовложения и продажи услуг США в Китай остаются "крайне ограниченными". Кроме того, в США считают, что производственная политика Китая "дает повод для серьезных опасений относительно экономики и безопасности".

Руководство Китая считает выдвинутые требования "несправедливыми", отметили информированные источники. Представители США воздержались от комментариев.

Данный документ был прислан представителям китайской стороны перед началом переговоров.

Для урегулирования вопросов торговых отношений США предлагают Пекину придерживаться разработанному ими плану из восьми пунктов, а также изменить политику в течение одного-двух лет. Кроме того, США готовы к обсуждению выдвинутых предложений.

Первым требованием значится сокращение Пекином положительного сальдо торговли с США по крайней мере на 200 млрд долларов к концу 2020 года. Дефицит торговли США с Китаем в прошлом году составил 375 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости сократить этот показатель на 100 млрд долларов в год.

Кроме того, США требуют от Пекина незамедлительно положить конец субсидированию сектора передовых технологий, о котором говорилось в плане "Сделано в Китае 2025". Целью данной программы является доминирование в производственной сфере, в том числе в секторе робототехники и авиации, а также в сфере производства автомобилей, работающих на альтернативном топливе.

США также призывают Китай снизить пошлины на "все продукты в неключевых секторах" экономики до уровней, которые не превышают уровень пошлин США на импорт, говорится в документе.

Кроме того, США требуют от Пекина гарантий, что он не будет предпринимать ответных мер в отношении США в рамках споров об интеллектуальной собственности.