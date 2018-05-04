Песков: Путин может предложить кандидатуру премьера сразу после инаугурации‍

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин может сразу после инаугурации, в любое время, внести на рассмотрение нижней палаты парламента кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что точное время выдвижение кандидатуры главы правительства назвать нельзя: это прерогатива президента.

Пресс-секретарь отметил также, что в настоящее время не может рассказать, в какой форме Путин объявит о назначении членов нового кабинета министров.

"Еще раз повторяю: это целиком и полностью прерогатива главы государства. Но форма, конечно же, не будет менять сути", - ответил Песков на вопрос о том, когда президент представит кандидатуру на пост премьер-министра в Госдуму.

Напомним, что инаугурация президента пройдет в Москве 7 мая.