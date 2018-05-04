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ФТС в январе-апреле увеличила перечисления в бюджет РФ на 23,25%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-апреле 2018 года увеличила перечисления в федеральный бюджет на 23,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,67 триллиона рублей с 1,355 триллиона рублей, следует из сообщения ФТС.

"За четыре месяца 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1,67 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

В том числе в апреле ФТС перечислила в бюджет 475,84 миллиарда рублей.

Замглавы ФТС Тимур Максимов в апреле сообщил РИА Новости, что ведомство может пересмотреть план по объему перечислений на 2018 год в сторону увеличения с нынешних 4,813 триллиона рублей.

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