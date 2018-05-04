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Безработица в США в апреле оказалась на минимуме с декабря 2000 года


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Безработица в США в апреле опустилась до 3,9% с 4,1% в марте, достигнув минимального уровня с декабря 2000 года, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 164 тысячи, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что безработица в апреле снизилась до 4%, а число рабочих мест выросло на 189 тысяч.

Мартовский показатель числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 135 тысяч с объявленных ранее 103 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 26,84 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,14%, или на 4 цента.

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