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Инфляция в РФ за неделю составила 0,1%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 24 по 28 апреля составила 0,1%, с начала года набрала 1,2%, сообщает в пятницу Росстат.

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедший период цены на сахар-песок выросли на 0,8%, пшено — на 0,4%, свинину — на 0,3%. Одновременно куриные яйца подешевели на 1,2%, гречневая крупа — на 0,9%, пастеризованное молоко и мука — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,1%, в том числе на огурцы и помидоры — 4,1% и 0,3% соответственно. В то же время белокочанная капуста стала дороже на 3,4%, морковь — на 1,7%, картофель, лук и яблоки — на 0,3-0,6%.

Цены на автомобильный бензин и на дизельное топливо выросли на 0,4%.

 

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