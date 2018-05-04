МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в апреле составила 2,4%, сообщил Росстат в пятницу.

Обычно ведомство приводит данные по инфляции с округлением до десятых долей процента, однако в прошлый раз сначала на его сайте была опубликована более точная цифра по марту - 2,35%, что округляется до 2,4% (именно эта цифра позднее появилась в официальном сообщении Росстата по динамике потребительских цен).

В месячном выражении инфляция в РФ в апреле ускорилась до 0,4% с 0,3% (до округления - 0,29%).

В апреле в шести регионах прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе - 1,4% в результате увеличения цен на товары на 1,7%.

В Москве и в Санкт-Петербурге рост потребительских цен за месяц составил 0,5% (с начала года — 1,4% и 1,6% соответственно).