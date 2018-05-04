Минсельхоз: РФ посеяла 9,4 млн га яровых, темпы сева на 29,2% ниже прошлогодних

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российские аграрии к 4 мая засеяли яровыми культурами 9,448 миллиона гектаров, что на 29,2% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Сев проведен на 17,7% прогнозной площади. В целом по стране в 2018 году во всех категориях хозяйств яровой сев планируется провести на площади 53,371 миллиона гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры предполагается посеять на площади 31,022 миллиона гектаров.

В Южном федеральном округе сев проведен на площади 3,842 миллиона гектаров, или 61,7% к прогнозу. В частности, в Крыму яровыми засеяно 295,9 тысячи гектаров (89,4% к прогнозу). Сев в Северо-Кавказском округе проведен на площади 1,341 миллиона гектаров (71,3%), в Центральном федеральном округе - 3,561 миллиона гектаров (37%).

В регионах Приволжского федерального округа яровыми засеяно 312 тысяч гектаров, или 2% к прогнозу, Северо-Западного округа - 64,4 тысячи гектаров (12,1%). Сев яровых в Дальневосточном федеральном округе составляет 257 тысяч гектаров (13,4% к прогнозной площади), в Сибирском округе - 68,3 тысячи гектаров (0,5%), в Уральском округе - 2,9 тысячи гектаров (0,1%).

Озимых зерновых культур в целом по стране по состоянию на 4 мая подкормлено 12,095 миллиона гектаров (70,7% к общей площади сева в 17,102 миллиона гектаров). Это на 6,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.