Украина признана чрезвычайно зависимой от финансирования страной

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Институт международных финансов составил список стран, наиболее нуждающихся в иностранной финансовой помощи.

Так, в данный список попали такие государства, как Китай, Турция и Украина. По мнению экспертов, их рынки наиболее уязвимы с позиции потребностей в финансировании и достаточности резервов.

При этом активы России, Чехии, Бразилии и Филиппин менее подвержены рискам.

Наибольшую динамику в сравнении с прошлым годом продемонстрировала Индонезия, показатели этой страны за отчетный период существенно улучшились.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что страна планирует погасить долг в $27 млрд в течение четырех лет.